Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Akşener’e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Burada birinci mesele Harem-i Şerif'in kutsiyetinin, statüsünün ihlal edilmesidir. İsrail güçleri tarafından bu saygısızlık gerçekleştirilmiştir. Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.

İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup ve kullandığı tabirler, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da, Akşener'i tebrik etmiş. Bu yakışıksızlığa çifte destek durumu olmuş. Bakalım ittifakın diğer üyeleri de buna destek verecek mi, göreceğiz. Meclis çatısı altındaki kürsüye kurşunları dizmiş.

Sayın Akşener, kısıtlı devlet görevinde ortaya koyduğu dönemde milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını onaylamıştır. En büyük icraatı budur.

Cumhurbaşkanımız ise bütün dünyanın kabul ettiği şekilde Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Bütün milletimiz şahittir.

Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.

Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.

Teröristler miyavlayarak sizin kazanmanızı istiyoruz dediğinde, siz herhangi bir kükreme içine girmiyorsunuz! Cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu kapatabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yavuz Bey, yıllardır yemediğimizin hakareti birkaç günde yedik diyor. Sizi bu hakaretlere rağmen masaya oturtturan nedir?

"BURADAN BİR HİKAYE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Meclis sizin yere kurşun atacağınız, kurşun sergisi yapacağınız yer değildir. EGM'nin açıklaması da ortada. Siz buradan başka bir hikaye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Masada söylenenlere sessiz kalarak, partinize oy veren vatandaşlarınızı mağdur etmeniz sizi ilgilendirir. Cumhurbaşkanımıza ve partimize saldırarak siyaset üretmeye çalışırsanız buna karşı dururuz.

"YASSIADA ZİHNİYETİ"

Seccadeyi ayakkabı ile çiğneyen, Trabzon'da dar ağacı olan pankart asarak, bugün Meclis'e kurşun dizerek yaptığınız Yassıada zihniyetinden başka bir şey değildir.

Siz bir aday çıkarıyorsunuz. Kandil o günden beri çıkıyor, biz bu adayı destekliyoruz. Siz onlara yükseltemediğiniz sesinizi neden Cumhurbaşkanımıza yükseltiyorsunuz? Bugünkü konuşmanın tamamını, Türkiye'yi yıkıp yeninden kuracağı diyenlere yapmanız gerekmiyor mu? Siz Türkiye'yi yıkacağım diyen odaklara tek bir cümle etmiyorsunuz. Yukarıdan aşağıya yazın. Cumhurbaşkanımıza ettikleri sözleri yukarıdan aşağıya yazın. Teröristlere dikkatli, özenli, centilmen bir dil kullanıyorlar.