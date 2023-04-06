Depremzededen Bakan Kurum’a: Bu hizmetleri sizden başkası yapamaz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için gittiği Sivas'ta tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"10 YIL GEÇSE DE YAPAMAZLAR"

DEPREM sonrası Sivas'a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum'a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu. Bakan Kurum, "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı" diye teskin etti. Depremzede de Bakan Kurum'a, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak yemin ederim ki; bu adamlar (AK Parti) seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, muhalefettekiler yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

Duygulanan depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız" ifadelerini kullandı.