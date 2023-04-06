Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor

7'li koalisyonun derinliklerinde liste kavgaları sürerken, 9 Nisan'da muhalefette kıyamet kopacağı konuşuluyor.

Millet İttifakı partileri arasında 'Sen milletvekili çıkarma, ben çıkarayım' tartışmaları sürüyor. İYİ Parti'nin, SP, GP, DEVA ve DP'ye kontenjan meselesinde kapıları kapatması sonrası DP lideri Ali Babacan'ın, 'Kendi logomuzla seçime gireriz' diyerek pazarlıkları artırması sinirleri germiş durumda.

Masa'nın yavru partilerinin, CHP'nin listelerine çökme planları sonucu CHP'nin 54 kişilik kontenjanı kaldıramayacağı gerçeği, CHP'ye hayatını veren isimlerin aday olamama riskini doğuruyor. 9 Nisan'da kırgın, kızgın milletvekilleri ortaya çıkar. Öncesinde de bir şeyler yaşanabilir. 9 Nisan'da Millet İttifakı'nda meydana gelecek depremın büyük olacağı ifade ediliyor.

"SON NOKTAYA GELDİK"

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için "üçlü ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıklayarak, "Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum.

AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık" dedi. Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim' dedi. Biz de 'Bu mantıklı olmaz. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz. İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik" diye konuştu.

ALİ BABACAN'IN PLANI

Son duruma göre, CHP listelerinden GP'ye 20, SP'ye 10, DP'ye 5 milletvekili kontenjanı ayrılmış durumda. Kılıçdaroğlu '54 milletvekili' sözünü aday olmadan önce verdi, şimdi köşeye sıkıştığı konuşuluyor. İYİ Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt'un da aralarında

yer aldığı 9-10 ilde CHP ile ortak listeye "Evet" dedi ama ittifak içindeki diğer partilere kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile ortak liste konusunu da görüşmesinden sonra, Gül'ün kuruluşunu sağladığı DEVA'nın lideri Babacan'ı, CHP ile ortak liste çıkarması konusunda etkilediği konuşuluyor. Abdullah Gül'ün masanın işbirliğinde 30-35 ili bulacak arka kapı görüşmelerinden Kılıçdaroğlu doğmamış bahsediliyor.

Babacan'ın taktik oyunlar içinde olduğu, 'Kendi logomuzla gireriz' lafları ile pazarlık payını yükseltmek istediği belirtilirken, Abdullah Gül'ün telkinleri sonrası DEVA'nın da CHP listelerinden 20 milletvekili kontenjanına çökeceği dile getiriliyor.

SONUÇ

7'Lİ koalisyonun başındaki Kılıçdaroğlu, 'Doğmamış çocuğa don biçme' havasında.

Yavru partilere verilen kontenjanlar yüzünden liste sıkışıklığı içine giren Kılıçdaroğlu'nun, CHP politbürosundaki bazı isimlere ve MV adayı olan bazılarına da, Bakan Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Belediye Başkan adaylığı, Belediye Meclis Üyelikleri dağıtmaya devam ettiği konuşuluyor. Koltuk dağıtmayı sürdüren Kılıçdaroğlu'na rağmen, CHP listelerinde SP, DEVA, GP ve DP partilerinin de olmasının, milletvekili adaylığı için CHP'ye başvuru yapan 3 bin 270 kişiyi çok rahatsız ettiği, 9 Nisan sonrası kıyametın kopacağı ifade ediliyor.