Kuru yük gemisi battı 9 kişi aranıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya giden bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı. Geminin batmasının ardından gemide bulunan 5 kişi kurtarılırken, 9 mürettebatı havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik korveti, 7 Sahil Güvenlik botu, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı sevk edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık personeline teslim edildi. Gemideki 3 kişi de bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.

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