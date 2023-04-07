Sürprizlerin detayları belli olmaya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar gerçekleştirileceğini açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Başkan Erdoğan, bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor. Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da Ankara Arena'da yapılacak. Başkan Erdoğan, kampanyada kullanılacak fotoğrafları da çektirdi. Bunlar ilk olarak tanıtım toplantısında kamuoyu ile buluşacak.

ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Başkan Erdoğan, geçen günlerde yakında sürprizleri olacağını açıklamıştı. AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek.

İŞTE O SÜRPRİZLER

1- VATANDAŞLIK FONU

BİR vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

2- YENİ EVLİLERE KREDİ

YENİ evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonra da 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak

3- ÖĞRENCİYE İKRAMİYE

ÜNİVERSİTE öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.