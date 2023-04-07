Türkiye’nin sıfır atık serüveni kitap oldu

"GELECEK nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma" amacıyla 6 yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin hikayesi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projeyle başlayan çevre mücadelesinin ilk kez kaleme alındığı, "Sıfır Atık Hareketi" adlı kitap, okuyucuyla buluştu.

EMİNE Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de hayata geçirilen ve toplumun tüm kesimlerini aynı çatı altında buluşturması bakımından da Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi'nin uygulama aşamaları ve Türkiye'nin sıfır atık serüveni, Sümeyra Kılınç'ın editörlüğünde, "Sıfır Atık Hareketi" adıyla kitaplaştırıldı.

GELİRİ DEPREMZEDELERE

DÖRT bölümden oluşan kitabın son bölümünde ise Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmalarına ilişkin fotoğraflarına yer verildi. Kitabın tüm telif geliri, İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Evim Evin Olsun Kampanyası'na bağışlanacak.

'TARİHE NOT DÜŞTÜK'

SIFIR atık konusunda farkındalığın önemine işaret ederek, bu konuda yapılan çalışmaları anımsatan Erdoğan, "Bugün itibarıyla elimizde Sıfır Atık Hareketi'ne dair dünyaya aktaracağımız pek çok tecrübe var. Bu vesile ile Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması kararına öncülük ettik. Aynı zamanda bu girişimin sonucu 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Bu yıl dünyada ilk kez kutlanacak Sıfır Atık Günü dolayısıyla hareketin hikayesini anlattığımız eserle tarihe not düşmek istedik" ifadelerini kullandı.