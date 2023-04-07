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Haberler Gündem Turuncu kategorideki hain terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki hain terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Alandüz Bölgesi'nin teröristlerden tamamen temizlendiğini açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, turuncu kategoride yer alan bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

07.04.2023, 11:12

Turuncu kategorideki hain terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak yaptığı açıklamada, "Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. ifadelerini kullandı."

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ
Bakan Soylu öte yandan turuncu kategorideki bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "PKK'nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi." dedi.

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