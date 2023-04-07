Turuncu kategorideki hain terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak yaptığı açıklamada, "Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. ifadelerini kullandı."

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ

Bakan Soylu öte yandan turuncu kategorideki bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "PKK'nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi." dedi.