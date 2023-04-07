Yunanistan sınırında 3 FETÖ’cü yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu, 6 kişinin yakalandığını açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 şahıs ile ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

PENÇE-KİLİT'TE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

IRAK'IN kuzeyinde Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde faaliyetlerini icra etmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi. Operasyonlarda 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ VE EL KAİDE BASKINLARINDA 16 GÖZALTI

İSTANBUL'DA polis ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.