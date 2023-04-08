Başkan Erdoğan Romanlarla İftar buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik." dedi.

Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki Romanlara selam ve sevgilerini gönderdiğini, ramazan ayını tebrik ettiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde bir aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşılacağını anımsatan Erdoğan, "Ardından da milletimizle ve tüm dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bayram sevincini yaşayacağız. Rabb'imden bizleri ramazana kavuşturduğu gibi dünyamızın ilk vahiy ile şereflendiği Leyle-i Kadire ve bayrama da eriştirmesini niyaz ediyorum. Siz kardeşlerimle birlikte tüm Romanlarımıza hayırlı, bereketli bir ramazan diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sofrasında yer ayırmalarından dolayı Romanlara teşekkür ettiğini, Romanlarla bir araya geldiği her anın gönlünde farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Şahsen, kalpten kalbe giden o gizli yola bizzat şahit olduğumuz toplantılar, sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. İftarınızı bizimle paylaşmanızdan duyduğum memnuniyeti burada özellikle ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bugünlerde tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak oturduğumuz şu muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini farklı bir şekilde anlıyoruz." dedi.

Dünyanın birçok yerinde kökeni, dili, kültürü, ten renkleri farklı insanlara yönelik ötekileştirmenin günden güne arttığını ifade eden Erdoğan, toplumda böyle hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Romanların da zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliklerini zedelemesine asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ön yargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, daha çetindir, daha fazla vakit alır. Tüm zorluklarına rağmen son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü diyerek, Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik haksız, adaletsiz, çarpık bakış açısının kırılması yönünde aşama da kaydettik. Diğer toplum kesimlerinde olduğu gibi Romanlarla ilgili de bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Öncelikle işe mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlerimizde kurduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik."