Forex çetesine büyük operasyon: 132 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'Forex' yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. 153 şüpheliden aralarında örgüt lideri T.A.'nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir miktar döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



210 PARAVAN ŞİRKET

Şüphelilerin yatırımcıları yüksek kazanç vaadiyle Forex'e yönlendirdikleri, önce para kazandırdıkları daha sonra Forex'te biriken paraları döviz bürolarında bozdurdukları saptandı. Şüphelilerin bu paraları da sahte faturalarla 210 paravan şirket üzerinden kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ'a kaçırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı tahmin ediliyor.

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