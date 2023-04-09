AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

LİSTE BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar

Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölge – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölge – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölge – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı

İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut Özer - Ordu 1

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

3 DÖNEM KURALI "İSTİSNASIZ" UYGULANDI

Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.



Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'yle paylaşıldı.

AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için "Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz" tabirini kullanan Başkan Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.





İnan'ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

BAKANLAR İLK SIRADA YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.