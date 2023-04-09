Kemal Kılıçdaroğlu-İnce pazarlığının arka planı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun korkulu rüyası durumuna gelen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında mekik dokuyanların tuhaf pazarlıkları ortaya çıktı. "Bana bir teklif gelmedi' diye arka arkaya açıklamalar yapan Muharrem İnce'yi zora sokacak gizli görüşmeleri Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı TV'de deşifre etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yle görüşüldüğünü, İnce'nin ise teklifi kabul etmediğini söyleyince ortalık karıştı.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun TV açıklamasından hemen sonra telefonla kendisini arayan gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu bana bir teklifte bulunmadı kardeşim' diyerek yalanlama yaptı.

5 Nisan gecesi Kılıçdaroğlu ile İnce arasında gizli pazarlık tartışmaları sürerken, Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, 3 Nisan'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak olumsuz yanıt aldığını açıkladı.

KİM YALAN KONUŞUYOR?

Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisi teklifte bulunmamasına rağmen, arka kapılarda yapılan pazarlığı neden açıklamış olabilir?

Gizli pazarlığı yapan Fikri Sağlar, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Muharrem İnce'ye yakın bir isim.

Fikri Sağlar'ın açıklaması, Muharrem İnce'yi köşeye sıkıştırıyor. Açıklama şöyle:

"Üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum. Muharrem İnce ile uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililere ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn.

Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur." Henüz oraya çıkmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekirdek adamları ile Muharrem İnce arasında ilginç pazarlıkların olduğu iddia ediliyor.

MUHARREM İNCE İDDİALARI

Muharrem İnce'ye çekilmesi karşılığında ne teklif edildi?

İddialara göre Muharrem İnce:

1) Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse CHP'ye dönerim. Temmuz ayında yapılacak Kurultay'da genel başkan vekili olmamı garanti etmeli (yazılı olarak).

Parlamenter sisteme dönme imkanı çıkarsa, CHP genel başkanlığından istifa edecek.

Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan adayı olarak çıkarım, tarafsız kalmalı. Ayak oyunlarına, bel altı vuruşların engellenmeli. Kemal Kılıçdaroğlu garanti vermemiş. Seçildikten sonra tekrar aramızda konuşuruz denmiş.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan giden teklif:

Milli Eğitim Bakanlığı ve Memleket Partisi'ne 10 milletvekilliği kontenjanı...

Bu teklife karşılık Muharrem İnce'nin ikinci alternatif olarak şöyle konuştuğu iddia ediliyor: "Bir buçuk oyları olanlara Başkan Yardımcılığı ve en az bir bakanlık verdiniz.

Bize de aynı statüde Başkan Yardımcılığı, bir bakanlık ve CHP listelerinden milletvekilliği kontenjanı verin." Kemal Kılıçdaroğlu buna karşılık, "Biz altılı ittifak yaptık. Ortak metinler çıkardık. Başkan Yardımcılığı ve bakanlık garantisi vermem asla mümkün değil. Diğer ortaklarım buna asla izin vermez" demiş.

MEKİK DOKUYANLAR

Siyaset kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye teklif için gittiğini su yüzüne çıkarmasının bir taktik olduğu konuşuluyor.

Geçen hafta Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret ederek 'Neden gitmedin' sorularına karşı gardını aldı. Gitti ama bir teklifte bulunmadı.

Yapılan konuşmalara bakına Muharrem İnce bizzat Kılıçdaroğlu'ndan teklif bekledi. Ama gelmeyince Muharrem İnce de kızgınlığını 'Hoşgeldiniz, güle güle' diyerek gösterdi ve yapılan ziyaretin bir taktik, baştan savma ziyaret olduğunu gösterdi.

5 Nisan gecesi TV'de, 'Teklif gitti' diyerek, Muharrem İnce'yi köşeye sıkıştırdı. CHP mahallesinin kamuoyu baskısını artırmak istedi. Nitekim Kılıçdaroğlu'na yönelik açık ve gizli olarak mesaj verenlerin, "Kazanmak için neden kabul edilebilir bir teklifte bulunmuyorsunuz? Çekilmeyi sağlamak için akıllı teklifte bulunun. Muharrem İnce yüzünden seçimi kaybederseniz yazık olmaz mı" mesajlarına karşı bu açıklamayı yaparak, "Günah benden gitti" havası oluşturma taktiği uyguladığı belirtiliyor.

SONUÇ

KILIÇDAROĞLU'NUN adamlarının, mekik görüşmelerini sürdürmekte olduğu haberleri geliyor. Muharrem İnce cephesinden gelen bilgilere göre, 'İnce için 3 anket şirketi devamlı araştırma yapıyor. Çıkan rakamlara göre kapalı kapılar ardında 5 Mayıs'a kadar görüşmeler söz konusu olabilir.

Muharrem İnce'ye şu anda yüzde 10 destek görünüyor. "5 Mayıs'a kadar bu rakam, yüzde 7'nin altına düşerse çekilme noktası olabilir" lafları dolaşıyor.

Siyasi kulislerde "Muharrem İnce'nin çekilip çekilmemesi konusunda 5 Mayıs kritik kavşak" deniyor.