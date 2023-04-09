Oy pusulasındaki sıralamalar netleşti

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, YSK'daki kura çekimi ile belirlendi. Cumhur İttifakı oy pusulasının 8. sırasında seçime girecek. AK Parti ittifak içinde 2. sırada yer alacak. Millet İttifakı ise 18. sırada yer aldı. Kura çekimi sonucunda Cumhur İttifakı içindeki yer sıralaması da netleşti. Bu kapsamda pusulanın ittifak içerisindeki ilk sırasında BBP, ikinci sırasında AK Parti, üçüncü sırasında Yeniden Refah Partisi ve dördüncü sırasında ise MHP yer alacak.