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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

09.04.2023, 13:39 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023, 13:41

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İMECE 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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