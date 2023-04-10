TCG Anadolu göreve hazır! Başkan Erdoğan tören alanında konuştu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Başkan Erdoğan tören alanında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aradan geçen 7 yılın ardından TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bir sembol olarak görüyoruz. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesimini de gerçekleştireceğiz.

Hizmete aldığımız TCG Anadolu İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bu gemimize KIZILELMA, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi araçlarımız iniş ve kalkış yapabilecek. Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip. Yerlilik oranı yüzde 70 oranına sahip bu gemiyle kriz bölgelerine kolayca intikal edebileceğiz. Yerli ve milliliği daha fazla olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptık ve yapacağız.

Türk savunma sanayii son 20 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik. Hatırlarsanız bize o dönemde bir İHA'yı bile vermediler. Başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanmamıza fırsat tanımadılar.

Dünyada oyun değiştiren bir ülke haline geleceğiz.

Savunma Sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz.