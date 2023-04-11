Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesi bugün açıklayacak! Şahlanış dönemi başlıyor

Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek törende milletvekili adayları il il sahneye çağırılarak özgeçmişleri okunacak. Milletvekili adayları için salonun ortasında oturma düzeni hazırlanacak.

Aynı gün Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapacak, Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan seçim beyannamesini de açıklayacak.

Beyanname ile birlikte şahlanış döneminin kapıları aralanacak, kampanyaya doğrular damgasını vuracak.

SADE BİR PROGRAM OLACAK

"Doğruluk, AK Parti, Türkiye Yüzyılı" içerikli video gösterimi yapılacak. Programda Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi, AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Yücel Arzen ve korosunun seslendireceği bir şarkı olacak.

Sade bir programın gerçekleşeceği salonda, Türkiye Yüzyılı ve seçim sloganlarını içeren pankartlar ile görseller olacak.

Programa, MYK üyeleri, MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik kolları başkanları, il kadın kolları başkanları, il ve büyükşehir belediye başkanları, kadın kolları başkanlığı MYK üyeleri, gençlik kolları başkanlığı MYK üyeleri de davet edildi.

TÜRKİYE YÜZYILININ KADROSU TANITILACAK

Önceki gün YSK'ya teslim edilen AK Parti milletvekili listelerinde kadın-genç adaylar ve yenilenme dikkati çekti.

Listelerde 3 dönem kuralı istisnasız uygulanırken, 104 vekil yeniden aday gösterildi. 28'nci dönem milletvekili listelerinde yeni yüzler damgasını vurdu.

21yıldır kadınların önündeki engelleri kaldıran ve eğitimde, istihdamda, iş hayatında, siyasette kadınları görünür kılan AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde de kadın aday sayısını artırdı. Listelerde 113 kadın aday yer aldı.

Gençlere olan güvenini her fırsatta dile getiren Başkan Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu.

Bu doğrultuda programda, Türkiye Yüzyılı'nın kadrosu millete tanıtılacak.