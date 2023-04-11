HDP’li vekilden skandal Öcalan açıklaması!

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'den teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, skandal sözler sarf ederek "15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi.

Hakkari'de konuşan HDP'li vekil teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılması için açık açık tarih verdi. Konuşmasını Kürtçe yapan Uca'nın skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. O anların videosunu paylaşan çok sayıda vatandaş HDP ile ittifak yaparak destek isteyen Kılıçdaroğlu'na ve HDP'li isimlere sert tepki gösterdi.