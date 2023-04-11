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Haberler Gündem “Kutsala hakaret ırkçılıktır”

“Kutsala hakaret ırkçılıktır”

11.4.2023

Gazete

“Kutsala hakaret ırkçılıktır”
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kimsenin kutsalına, inancına hakaret etmeyi kabul etmediğimiz gibi bizim inancımıza hakaret edilmesine de izin veremeyiz. Kutsala hakaret bir nefret suçudur, ırkçılıktır, hastalıklı bakış açısının yansımasıdır" dedi.
ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"nda konuşan Bakan Ersoy, Batı dünyasında antisemitizmin bir suç olarak kabul edildiğini, ancak Müslümanlara yönelik tüm hakaretlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini belirtti. "Bu samimiyetsizliği kabul etmemiz mümkün değil" diyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim açımızdan ne Yahudiliğe ne Hıristiyanlığa ne de İslam'a ve bu dinlerin kutsallarına hakaret mazur görülemez. Dine, kutsala, toplumların inançlarına hakaret etmek, alay etmek bir ifade hürriyeti değildir" şeklinde konuştu.
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