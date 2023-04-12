AKM-Gar-Kızılay metro hattı açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu metro, hızlı trene aktarma yapabilecek. BaşkentRay'a geçilebilecek. Ankara'ya son 7 yılda 23 km raylı sisteme ilave olarak, 44 buçuk km'lik metro hattını kazandırmış olduk.





Artan nüfusa, yrerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa, altında bu metro hatları olduğu için. İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hevesler peşinde koşuyor. Metro hatlarıyla, millet bahçeleriyle, şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün Ankara'da açtığımız günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı da işte bu vizyonla inşa ettik.

Metro hatlarında çalışan araç sayısını 4 katına yükselterek kapasiteyi de artırdık. Önümüzdeki dönemde, Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz.

Buradan soruyorum, 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberleriğimizi kardeşliğimizi daim eylesin.

Türkye'nin her seçimi milli iradenin tecellisi olması bakımından elbet önemlidir. Ancak 14 Mayıs cumhuriyetimizin yol haritasını belirleyeceğinden daha da önemlidir. Vesayetleri bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömdük. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştiriğimiz demokrasi atımlarını bundan sonrasının altyapısı olarak görüyoruz. Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken, birileri de Türkiye'yi 30 yıl geri döndürmenin hesabını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Şimdi soruyorum. İP, sen ne iş yapıyorsun. Hani sen milliyetçiydin, milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla neden partisinde değil de parlamento da görüşme yaptı. Şimdi partilerinin isimlerini de değiştirdiler. Yeni bir isimle ortaya çıktılar. Şimdi bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız?