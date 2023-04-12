Başkan Erdoğan’dan ortak canlı yayında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Günümüzün en önemli başlığı 'asrın felaketi'. 6 Şubat bizim için bir milat. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart.

Biz iktidara gelmeden önce eğitim ve sağlığı arka arkaya koyduk. Sağlıkta dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışır durumdayız. Ancak bunlardan önce depremzedeleri güvenli konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Yatay mimarı konusunda vatandaşlarımız tezimizi kabul eder duruma geldi.

Devletimiz 60 gün içerisinde bu konutları teslim eder noktaya gelme tezini Van'da Elazığ'da, Antalya'da... ispat etti. Biz bunları ispat etmiş bir iktidarız. Vatandaşlarımız bize güvensinler inansınlar. Her birini sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz. Türkiye, Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni devreye almış durumda. Zemin+3 ya da 4... Bunlar en ideal yapı çeşitleri. Bu şekilde yapılacak konutlar bizi daha güvenli hale getirecektir. 1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayanıklı bir dönüşümle de sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI

İstanbul ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde bir harita hazırladık. Yaklaşık 1,2 milyon bina ve 5,9 milyon konut bulunuyor. Gördük ki 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor. Kanal İstanbul'la rezerv şehirler meydana çıkacak, oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz.

İSTANBUL'A GİRİŞ İÇİN VİZE

İmar Affı ile ilgili yeni dönemde çalışma yapacağız. Katalog suçların içerisinde yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Londra'da bu uygulanıyor. Adeta vizeye tabii, belli ücrete tabi. Şimdi İstanbul 16 milyon oldu. O dönem bunu söyleyenler şehircilik nedir, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O gün bizim iddialarımız şimdi haklılığı getirdi. O zaman dediklerimize saygı duyulmuş olsaydı planlamalarımız daha güçlü olacaktı. Vizeye tabi oldukları için herkes rahat giremeyecekti. Şimdi öyle olmadığı için herkes geliyor giriyor. Kaçak yapılaşma da var. O da tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor. Ya da yapanlar dikey mimariye rant vuruyor. Rezerv şehir, mevcudu bir yerden bir yere nakil ederek, o mevcudun da zemin tahlillerini yapıp oralara müdahale. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Tehdit eden bir zemin. Beylikdüzüne doğru tehlikeli yerler. Denize yakın yerler sıkıntılı yerler. Zemin etütlerini yapmak suretiyle yapılanmaya gidilip kentsel dönüşüm yapılıp. Nüfus seyreltmesi şart. Onu yaparsak kendimizi sağlama alırız.

AK PARTİ'DE 3 DÖNEM KURALI

Biz sıradan bir parti değiliz. Biz kongrelerimizde hep yenilenme gittik. Bu yenilenmeyi Meclis'e yansıtmak istedik. 3 dönem kuralında istisna yapmadık.. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse değişecek. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Hiçbirisi de bizi yana koydun demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık. Karşımızda haritalar, seçmen sayısı, nüfus tabloya yatırdık. Atlama olmuşsa gerekirse yeniden geri döndük. Hassasiyet ile dikkat ettik. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimizde oldu. Cuma günü her şey bitiyor zaten.

7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ

Bu ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık pazarlıklarını, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. İsraf diyorlar. Bizim kitabımızda israf yok. Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Başarılı örneklerini vermediysek deprem felaketinin altından kalkmazdık. Eğer başarılı şekilde kalkıyorsak finansı başarılı şekilde yönettiğimiz için yapıyoruz.

"TÜRKİYE BU SEÇİMLE BATI'YA MESAJ VERECEK"

Batı Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu oyunu bozacaktır. 14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır. Türkiye bu seçimle Batı'ya mesaj verecek.

"KILIÇDAROĞLU TOGG'U ALMAK İSTERSE PARASINI VERİR ALIR"

Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada. Mirzeyev rengini bile kendisi seçti. Aliyev kardeşim de Anadolu Kırmızı seçti. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın. Togg alımında kredi için kamu bankaları adım atabilir. Önümüzdeki 7 yıl içerisinde 1 milyon Togg yollarda olacak.

"TERÖRİSTLERİ DIŞARI ÇIKARMANIN PEŞİNDELER"



Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke hukuk devleti. 'KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış' Hukuk devletinin hukukiliği nerede? Bu demek oluyor ki, her gücü eline alan cezaevlerinin kapılarını açıyorum. Karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı. Ben şu an adaylığımı genel af üzerine bina etmedim. Bay bay Kemal bunun gayreti içerisinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne sebep olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt evlatlarımızın ölümü üzerinden kendisine rant devşiriyor. Bay bay Kemal de Meral Hanım da diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"



Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar seçim beyannamesi 2023. Şu anda bizim. Çok detay. Bir de bunun özeti var. Bu kimin dersini iyi çalıştığının ifadesidir. Gençler konusunda bizim yola çıkışımızda yaş sınırı 30'du. Sonra bu 18' e kadar indi. Biz ara müdahale yaptık. 25. Bu yetmez dedik. Seçme seçilme olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda ilk neticeyi alan biz olduk. Adaylarımızdan bir veya iki tanesi 18 yaşında. Bir de yüzücümüz var 19 yaşında. Galatasaray Üniversitesi'nde. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut. Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursunlar. Biz her şart altında gençlerimizin yanındayız, destekçileriyiz.

MÜLAKATSIZ ATAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seçimden sonraki yeni dönemde bunun adımlarını atmış olacağız.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacak adımlarımız olacak. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz.