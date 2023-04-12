Geleceği inşa beyannamesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda katıldı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar diyerek, bir kez daha milletimizin huzurundayız. Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu olarak, ahdimizi yenilemek için bir aradayız. Bu yürüyüşün gücünü; son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerden alıyoruz" dedi.

AK PARTİ'NİN 5 ÖZELLİĞİ

"Türkiye Yüzyılı için milletimize ahdimizdir" başlığıyla millete seslenen ve AK Parti'nin 5 özelliğini sıralayan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Birinci özelliğimiz, AK Parti sadece siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. İkinci özelliğimiz AK Parti'nin, sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olmasıdır. Üçüncü önemli özelliğimiz, Türkiye'de kapsayıcı-kuşatıcı bir siyasi fikrin ve muhtevanın öncülüğünü üstlenmektir. Dördüncü önemli özelliğimiz olarak şunu belirtmeliyiz ki AK Parti birilerinin kendi ikbali için devleti yönetmek arzusunda olduğu bir parti değil, iç ve dış vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa ilerlemiş, bu uğurda büyük emekler sarf etmiş olan demokrat ve reformcu bir siyasi harekettir. Beşinci büyük özelliğimiz ise vazgeçilmez ve geri dönülmez biçimde Tam Bağımsız Türkiye olma idealidir. 'Dünya 5'ten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür" görüşü sadece birer motto değil, on yıllar boyunca peşinden koştuğumuz yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünya kurulması idealimizin bugünkü ifadesidir." Başkan Erdoğan, "Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanı yapmakla bu iş çözülmez; soğan, patates kaç lira sen onu söyle diyor. Bunu söyleyen adam profesör. Barajın yok, havalimanın yok, Togg'un yok. Bu adam prof. Müsvedde bu. Senin profesörlüğünden ne gelir? Bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık" dedi.

85 MİLYONU KUCAKLAYACAK PROJELER

AK Parti'nin 486 sayfa ve 6 bölümden oluşan seçim beyannamesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9,5 sayfadan oluşan sunuş konuşması yer aldı. Beyannamede afetlere dirençli Türkiye vurgusu yapıldı. Beyannamede anayasa, ekonomi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemi, kadın, aile gençlik, demokrasi terörle mücadeleye özel alanlar oluşturuldu. Beyannamede küresel enflasyonun etkileri, göç krizi başta olmak üzere çoğunluğu küresel gelişmelerden kaynaklı krizlere değinilerek ekonomi alanında yapılacak adımlar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

AFETLERE KARŞI RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Programı ile Türkiye Yüzyılı, afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacak. Deprem başta olmak üzere tüm afet türleriyle mücadelede hedefimiz, AFAD koordinasyonunda başlattığımız afet yönetiminde dönüşümü tamamlayarak afetler karşısında finansal, kurumsal, fiziksel ve toplumsal olarak dirençli bir ülke ve toplum oluşturmaktır.

KADININ KATILIMCI ROLÜ GÜÇLENECEK: Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artıracağız. Her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak için koruyucu ve önleyici tedbirlere ağırlık verecek, koruma tedbir kararlarının daha etkili izlenmesini ve takibini sağlayacağız. Kadınlar için iş ve aile yaşamını uyumlaştıracak politika ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.

SAVUNMA SANAYİDE ÖNCÜ ÜLKE: Yerli ve milli savunma sanayimiz ile yenilikçi ve çığır açan teknolojilere yatırım yapmaya devam edecek ve yerlileşme oranını daha da artıracağız. 2028 yılında savunma sanayiinde ihracatımızı en az 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Kızılelma ufkuyla, tam bağımsız savunma sanayi hedefimizi yerine getirecek, savunma sanayisinde öncü ülkeler arasında olacağız.

TERÖRİZME KARŞI MÜCADELE: Teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi ekleyerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hukuk devleti çerçevesinde 'Önleyicilik' yaklaşımıyla tüm güvenlik başlıklarında temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekün bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI ARTACAK: 2022 yılında elektrik üretiminde yüzde 42,2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2028 yılında yüzde 50 seviyelerine çıkaracağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasiteyle devreye alınmasını sağlayacak, ilave nükleer santraller kurulmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Tüm ilçelerimize doğal gazı ulaştıracağız.

YAPAY ZEKADA 50 BİN KİŞİYE İSTİHDAMI: Yapay Zeka alanında 50 bin kişi istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10 bin mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlayacağız.

GÖÇ YÖNETİMİ: 'Göçü yönetme' yaklaşımını benimsedik ve saha gerçekleriyle örtüşen uygulama adımlarımızla 12 yıldır, insanı önceleyen bir göç yönetimi anlayışını hayata geçirdik. Göçün olması gerektiği seviyede kalmasını ve ülkemiz için olumsuz bir gündem maddesi olmaktan çıkmasını hedefliyoruz.

KÜLTÜR KENTLER KURULACAK: Müzesi ve kültür merkezi olmayan il, kütüphanesi olmayan ilçe bırakmayacağız. Kütüphanelerimizi 7 gün 24 saat açık olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kültür endüstrileri girişimci ekosistemini geliştireceğiz. Bu kapsamda 'Kültür Kentler' kuracağız.

131 SAYFALIK 'YARIN DEĞİL HEMEN ŞİMDİ' BÖLÜMÜ

131 sayfalık bölümde, "Huzuru beraber inşa edeceğiz. Kardeşliği beraber inşa edeceğiz. Barışı beraber inşa edeceğiz. Güveni beraber inşa edeceğiz. Şehirleri beraber inşa edeceğiz. Hayatı beraber inşa edeceğiz. Mutluluğu beraber inşa edeceğiz. Yaşasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi" ifadeleri kullanıldı.

DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE ÖNCELİK YENİ ANAYASA'DA

Erdoğan, "Yapılan değişikliklere ve yıllar içerisinde atılan sivil alanı genişletici adımlara rağmen hala darbe ruhunu taşıyan bir anayasanın yürürlükte olmasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair reformlarımızı da içerecek şekilde Yeni Anayasa'yı hayata geçirmeyi ülkemizin demokratik gelişimi bakımından en değerli öncelikleri arasında görüyoruz. Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yeni dönemde TBMM çatısı altında tüm taraflarla bu çalışmayı hayata geçirmekte kararlıyız" diye konuştu.