Küresel lider Erdoğan AK Parti’yi gençleştirdi

Usta kaptan, dalgalı denizde belli olur. Dünya, jeopolitik dalgaların azgınlaştığı bir süreç yaşarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİ'NİN USTA KAPTANI. Erdoğan'ın en büyük özelliklerinin başında, ruhunda değişimi taşıması, dönüştürücü ve reformcu siyaset tarzıdır.

21 yıldır sorun gördüğü konuları dönüştürmeye çalışıyor. Bu sebeple de zor meselelerde cesur adımlar atıyor.

2053 KADROSUNU KURMUŞ

2023 seçimlerine giderken yüzde 65'lik bir değişim yaparak, AK Parti'yi gençleştirdi. Tecrübe ile dinamizmi birleştiren kadroları vitrine çıkardı. AK Parti aday tanıtım toplantısı derinlikli mesajlarla doluydu. Bilindiği gibi, Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı bir hedef var: 2053 HEDEFİ.

Erdoğan, başta kadınlar ve gençler olmak üzere AK Parti'yi yeni yüzlere yöneltmiş.

AK Parti çok ciddi bir yenilenmeye gitmiş. Parti seçime birçok yeni isimle gidiyor. En tanınmış isimleri olan bakanlar ise tecrübelerini TBMM'de gösterecek. Konuşmasında, "Yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' demek için bir aradayız" diyen Erdoğan, "Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde ülkenin direksiyonunda AK Parti'nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadro olması çok kıymetlidir" dedi. Erdoğan'ın uzun uzun alkışlanan sözler ise muhalefete yönelikti: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vuranlar, bugün sistemi ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor."

DETAYLI SEÇİM BEYANNAMESİ

Başkan Erdoğan, her biri aziz milletin hislerine dokunan seçim beyannamesinı açıkladı. Beyannamede, sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar sıralanıyor. İlk bölümünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer veriliyor. Devlet- Millet, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu ile deprem yaraları sarılacak.

Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde yer alıyor.

Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıklar detaylı şekilde işleniyor. Gençleşmiş AK Parti, gençler ve kadınlar için de çok detaylı gelecek planlarını hazırlamış.

SONUÇ

İstiklal marşımız diyor ki: "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var" 2023- 2028 sürecinde büyük Türkiye olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü, aynen İstiklal marşımızdaki gibi, Başkan Erdoğan, kükremiş sel gibi. Bentleri çiğniyor, aşıyor, yırtıyor dağları, enginlere sığmıyor taşıyor. Yedi düvel, Türkiyemizi sarsa da, aziz milletimiz iman dolu göğsü ile DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADAM ERDOĞAN'IN BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA İNŞALLAH YÜRÜYECEK.