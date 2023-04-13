Bakan Kasapoğlu AK Parti İzmir aday tanıtım toplantısına Togg ile geldi!

AK Parti'den Milletvekili adayı olduğu İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, havalimanından yerli ve milli araç olan Togg'la ayrılırken, "Bugün hep birlikte Bismillah diyoruz" dedi.





14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün İzmir'e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanında kendisini sevenleri ve birçok partili karşılarken yanında AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir İl başkanı Bilal Saygılı yer aldı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Güzel İzmir'deyiz ve Güzel bir hava, güzel bir başlangıç.

Bugün hep birlikte Bismillah diyoruz. İzmir ve Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyoruz. Gençlik için, kadınlar için, engelliler için ve 85 milyon için hemen şimdi diyoruz. Bu başlangıcımız. Ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlı olsun diyoruz. İnşallah el ele omuz omuza millet olarak daha aydınlık daha güçlü yarınlara yürüyüşümüze 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız. Ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamızla birlikte yarınlara yürüyeceğiz. Başlangıcımız hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun var olun" dedi.





Öte yandan, Bakan Kasapoğlu'na vatandaşlar tarafından Togg Kula grisi renginde el dokuması Togg motifli halı hediye edildi. Daha sonra yerli ve milli araç olan Togg'un direksiyonuna geçen Bakan Kasapoğlu, sevenlerinin ve gençlerin sevgi gösterileriyle AK Parti İzmir milletvekili adayları toplantısına doğru yola çıktı.