Başkan Erdoğan’dan Malatya’da önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Nerede olursak olalım buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle ayağa kaldıracağız.

Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaladıracağızç Biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Davasına sağdık Malatya yanımızda olduğu sürece önümüzde hiçbir engel duramaz.

Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Bu şehir birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin, gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir.

Ne diyor şair: Beydağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yâr olur... İşte bu Malatya ipini, Kandil'deki PKK'nın eline verenlere yâr olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yâr olur mu? Kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yâr olur mu? 14 Mayıs'ta bu işi sandıklarda bitireceksiniz. 14 Mayıs'ta da bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz.

Depremden 15 gün sonra TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı ile ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Bölge genelinde 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bugün 6 bin 700 konut ve köy evinin temelini atıyoruz.

Köy evlerinin bir kısmınını bayramda teslim edeceğiz.

"ASIL GURURU 15 MAYIS'TA DUYACAĞIM"



79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehrimize Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Sağlıkta 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 464 km ulaştırdık. Yol projelerimizi kısa sürede tamamlıyoruz. 7 barajın yapımı sürüyor. 421 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Malatyalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 1 teknopark 1 tasarım merkezi kurduk. Önümüzdeki dönemde Arapgir, Arguvan, Doğanyol ve Pötürge'ye doğalgaz arzı saplamayı planlıyoruz. Ben bunları anlatırken, acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Bay bay Kemal bir zamanlar SSK genel müdürüyken hastanelerimizin hali neydi? Savaş Ay hayatta olsaydı da yaptığı programları tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Şimdi bizim muhteşem hastanelerimiz var. Dünyada övünç kaynağı. Covid'de hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Biz durmadık çalıştık. Eğitimde çalıştık, sağlıkta çalıştık, 6 bin 100 km ile ulaşımı aldık, 28 bin 500 kmye uzattık. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Asıl gururu 15 Mayıs'ta duyacağım.



"MİLLETE ÖRNEK GÖSTEREBİLECEKLERİ ESERLERİ YOK"

Bu seçimler gelecek 5 seneyi değil, gelecek yarım asrını belirleyecek. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin. Kimin ne yaptığı, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Örgütlerin Kandil'deki ağababaları talimat veriyor mu? Bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağa babalarına uzantılarına PKK'ya YPG'ye bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet ve Türkiye hedefi de yarışıyor. Artık Togg'umuz var mı? Dünyanın ilk SİHA gemisi TGC Anadolu'yu televizyonlarda izlediniz m? CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri karalıyorlar. Bunlar Togg'u da karalıyorlar. Siz iktidar olduğunuz zamanlarda toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı? Büyükşehir belediyelerinde ne yapıyorsunuz. 7'li masada her gün yeni kavgaya tutuşan, Kandil'den kimi gün aferin alan, kimi gün ise zılgıt yiyen, bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Bir ucube ittifak var. Yavru muhalefet LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Duyamazsınız. Arkadaşı Bay bay Kemal olandan başka ne beklersiniz. Bunların millete örnek gösterebilecekleri tek bir eserleri yok. Cumhur İttifakı'nın duruşu bu dimdik ayaktayız. Adam gibi adam. Bunların durdurmaktan başka hiçbir vaatleri yok.

Ayrıntılar Gelecek...