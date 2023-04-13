CHP’de Sadullah Ergin bombası patlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere dört farklı partiden isimlerle girmek üzere hazırlanan 600 kişilik 'toplu aday tanıtımı' yapmaktan korktu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti adaylarını tanıtmak üzere Ankara Arena'da gerçekleştirdiği ve gövde gösterisi şeklinde geçen, 40 bin kişilik katılımlı, görselleri, afişleri, çok içerikli seçim beyannamesi toplantısından sonra, CHP'nin ortak tanıtım toplantısı yapmaktan kaçması manidar bulundu.

ALİ DİBO BOMBASI PATLADI

Atatürk düşmanlığı yapmış, FETÖ bağlantılı ve PKK seviciliği ile tanınan isimlere listelerinde yer veren Kılıçdaroğlu, yüksek tepkilerden korkup Ankara Arena'da toplu aday tanıtımı yapmama kararı aldı. CHP adayları il il tanıtılacak. Listeler hazırlanmadan önce, 6 parti liderinden oluşan Millet İttifakı, Ankara'da tanıtım için salon kiralamak üzere temaslarda bulunmuştu. Ankara Arena, Ankara Atatürk Kapalı Salonu yetkilileri ile görüşmüşlerdi. 18 Nisan'da Ankara'da yapılmasına karar verilen il ortak tanıtım toplantısı da CHP'de sancılara yol açmış görünüyor. Özellikle DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'de dördüncü sırada yer verilen, FETÖ'cü olduğu iddialarına sebep olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin probleminin, Ankara tanıtım toplantısında büyük tepkilere konu olacağı konuşuluyor. 6 liderin katılacağı toplantıda, Sadullah Ergin'in sahneye çıktığı anda, salonda bulunacak Atatürkçü teşkilat mensuplarının sert tepkileriyle karşılaşacağı, olası yuhalanma durumunun yararatacağı dalgalar şimdiden konuşuluyor.

TEPKİLERİ NORMAL BULDU

CHP listesinden kesin seçilecek bir sıraya eklenen Sadullah Ergin meselesi gün geçtikçe dallanıp budaklanıyor. CHP'nin Atatürkçü-Ulusalcı teşkilat mensuplarının ayağa kalktığı, CHP arka bahçesinden, FETÖ'nün Ergekekon kumpaslarından, cem evlerine düşmüş isimlerin isyan ettiği bir sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin'e sahip çıkması, bardağı taşırmış durumda. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesiyle ilgili Çanakkale mitinginden sonra konuştu. CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere de değinen Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışmaların olmasının normal olduğunu söyledi.

YENİ DÜZENE ALIŞIN MESAJI

İzmir'de yapılacak ortak tanıtım toplantısında da 1. Bölge 1. Sıra'ya konan, ATATÜRK DÜŞMANLIĞI yaptığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirilen Yüksel Taşkın'ın da ses getirecek tepkiler alacağı ifade ediliyor. 5 partinin bir parti logosu altında seçimlere girdiğini hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışma yaratan adayları herkesin CHP'liymiş gibi eleştirdiğini söyledi. "Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor" diyen Kılıçdaroğlu, zaman içerisinde mevcut yeni atmosfere herkesin alışacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, pes dedirten açıklamasını, "Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet'li var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Parti'li var, İYİ Parti'li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi" dedi.

SONUÇ

Kılıçdaroğlu'nun, Sadullah Ergin (Ali Dibo) paylaşımı: "MİLLETVEKİLİ BİLE OLAMAZSIN" idi. Kılıçdaroğlu, 2010 yılındaki grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmiş, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, 2014 yılına gelindiğinde ise Ergin'e yönelik eleştirilerini artırmış "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek" mesajını paylaşmıştı. İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU BU. DÜN DÜNDÜR. BUGÜN BUGÜNDÜR.