Çılgın Türklerin tarihi başarısı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yüzen ordusu için övgü dolu açıklamada bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine de değinen Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünün gelecek yeni yüzyılın anahtarı olduğunu belirtti. Bahçeli, "Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalı, Türkiye bir yol kazasına uğramamalı" dedi.

BAHÇELİ şunları kaydetti: Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun hizmete alınması da deyim yerindeyse çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdır. Artık, bizim de denizlerde yüzecek bir uçak gemimiz vardır. Bizim de okyanuslarda Türk milletinin mesajlarını paylaşacak, haklarını savunacak bir gücümüz olacaktır. Mavi vatanda boşuna hesap yapanlar unutmasınlar ki fıtrat değişmemiş ve aynıdır, zira bu kan yine o kandır. Hakkımızdan vazgeçmeyiz, çünkü hakkımız şerefimizdir."

FATMA GÖKSU