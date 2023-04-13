‘Dönüş bileti alanların hevesi kursağında kalacak’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batılı devletlerin FETÖ faaliyetleri konusunda 3 maymunu oynadığını belirtti. Kaçak FETÖ'cülere altılı masa üzerinden gönderme yapan Altun, "Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere fırsat vermeyecektir. Kendilerine umut verenler seçimde kazanacakları rüyasını görüyor. Kaçtıkları ülkelerden Türkiye'ye dönüş bileti alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacaktır. Şunu aklınızdan çıkarmayın, evet siz bir gün bu ülkeye döneceksiniz. Ama ancak ve ancak terör suçlusu olarak hesap vermeye geleceksiniz" diye konuştu.

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