Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 11 yıl sonra Türkiye’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YENİ SAYFAYI ORTAK PROJELERLE DOLDURMAK İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi: Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz

Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim.

Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız.

Filistin konusunda da düşüncelerimiz aynı. İsrail'e verilecek mesajlar konusunda da aynı.

Libya'da aslında ilişkilerimiz soğukken eleştiriler ve kuşkular vardı. Diyalog başladıktan sonra nihai amaçlarımızın aynı olduğunu gördük. Özellikle ortak taburun doğuyla batı arasında kurulmasını da konuştuk.

Terör koridorunun oluşmasını engelledik Suriye'de. Bizim kendimize yönelik tehdidin olmadığından emin olmamız lazım. Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirirsek bunun olumlu etkileri olacaktır.

FRANSA'YA "PKK'YA ÖDÜL" TEPKİSİ

Fransa'daki skandal 'terör' manzaralarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu: PKK AB terör listesinde Fransa'da da terör örgütüdür. Maalesef Fransa'da senatörler vekiller bu teröristlerle bir araya geliyor ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğün göstergesidir. Bunu yapan sadece Fransa değil. ABD'de Suriye'de yapıyor. Süleymaniye'de de PKK artık oradaki yerel yönetimi Talabani'nin partisini etkisi altına almıştır. Avrupa'nın desteklediği terör örgütleriyle müacadeleye devam edeceğiz.

MISIRLI BAKAN: İLİŞKİLERİN EN ÜST SEVİYEYE GELMESİNİ İSTİYORUZ

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: İlişkilerimizin karşılıklı olarak gelişmesini ve en yüksek seviyeye gelmesini istiyoruz. Bu, herkese yararlı olacak. Her iki ülkeyi bağlayan tarihi ilişkiler mevcuttur, bu ilişkileri daha ileri düzeye taşımalıyız.

İlişkiler ve temaslarımız hızlı şekilde gelişiyor. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin kurulması da söz konusu olacak. Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için.

İsrail'in saldırılarını durdurmamız lazım. Filistinlilerin mallarına mülklerine saldırıyorlar. Bunların önlenmesi gerekiyor.