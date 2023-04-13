Nisan ara tatili yarın başlıyor

19 milyondan fazla öğrenci için yarın ara tatil başlayacak. Ara tatil ve bayram tatili ile birlikte eğitime 9 günlük ara verilecek.

Yılın ilk ara tatili 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise yarın başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

Öğrenciler ara tatilde hem dinlenecek hem de ikinci dönemin yorgunluğunu atacaklar.

Eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.