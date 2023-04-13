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Haberler Gündem Nisan ara tatili yarın başlıyor

Nisan ara tatili yarın başlıyor

Son dakika... Nisan ayında başlayacak yılın ikinci ara tatili için geri sayım sürüyor. Birinci dönem ve ikinci dönem ara tatil tarihleri 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle paylaşılmıştı. Takvime göre, yılın 2. ara tatili bayram tarihleriyle birleşecek. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

13.04.2023, 08:35

Nisan ara tatili yarın başlıyor

19 milyondan fazla öğrenci için yarın ara tatil başlayacak. Ara tatil ve bayram tatili ile birlikte eğitime 9 günlük ara verilecek.

Yılın ilk ara tatili 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise yarın başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

Öğrenciler ara tatilde hem dinlenecek hem de ikinci dönemin yorgunluğunu atacaklar.

Eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.

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