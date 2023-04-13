Seçim manifestosu dünyada manşet oldu

BAŞKAN Erdoğan tarafından önceki gün Ankara'da ilan edilen seçim beyannamesi uluslararası basın tarafından da yakından takip edildi. BBC, Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili 'en sert meydan okuma' ifadelerini kullanırken, Yunan basını da son anketlerde Erdoğan'ın önde olduğuna dikkat çekti.

BLOOMBERG, Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi. Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi.

REUTERS, Başkan Erdoğan'ın, enflasyonu düşürme vaadine seçim kampanyasında yer verdiğini paylaştı. Yeni vaatleriyle meydan okuyan Erdoğan'ın, "Enflasyonu tek hanelere indireceğiz ve ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız" dediği belirtildi.

İNGİLİZ BBC "Türkiye seçimleri: Erdoğan iktidarda kalma yarışını başlattı" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için altı muhalefet partisinin güçlerini birleştirdiğinin altı çizildi ve bu ittifak için 'şimdiye kadarki en sert meydan okuma' yorumunda bulunuldu.

İSRAİL MERKEZLİ JERUSALEM POST, "Erdoğan, Türkiye enflasyonunu düşürme vaadiyle seçim kampanyasını başlattı" başlığını attı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile yarışacağını belirten gazete şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde iktidarını uzatmak isterken, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ekonomik büyümeyi artırma taahhüdüyle AK Parti'nin yeniden seçim kampanyasını başlattı."

YUNAN ERT NEWS, "Son anketlere göre Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından kaybettiği zemini seçimlere 33 gün kala kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

CAPITAL.GR, "Erdoğan'ın seçim beyannamesi, 2028'de 1,5 trilyon dolarlık GSYİH ve tek haneli enflasyon hedefliyor" ifadelerini kullandı.

PROTO THEMA, "Türkiye'deki son anketler, Recep Tayyip Erdoğan için olumlu görünüyor. Türkiye cumhurbaşkanı aradaki farkı kapatıyor gibi görünüyor ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir üstünlüğü var" değerlendirmesi yaptı.