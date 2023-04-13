Taktıkları maskelerle gerçeği saklayamazlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir" dedi. Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız. Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Noter masası dedikleri masaya tekrar oturdular. Bölücü örgütün uzantılarıyla kirli bir ortaklık kurdular. Gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Çok çalışmamız lazım" diye konuştu.

'HİZMET GİBİ DERTLERİ YOK'

"FETÖ tüm mensupların, 7'li masanın fedaisi olmuş" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu durumda masada kimsenin sesi çıkmıyor. 7'li masadan terörle mücadeleye dair bir söz duydunuz mu? Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok. Dağdan, masadaki arza çıkartanlara da ayar veriliyor. Neymiş; Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş; terörist başını bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığını da kaldıracaklarmış." Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'nin de, MHP'nin de, Cumhur İttifakı üyelerinin de LGBT diye bir derdi yok. Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de Saadet'i de nereye DEVA ise bilmiyorum, bunlardan ses var mı; bilmiyorum. Hiçbirinden ses yok. Bunlar ne millidir ne yerlidir. Bunun adı siyaset yapmak değildir."

ÜLKEYE KATKISI YILLIK 9 MİLYAR LİRA

BAŞKAN Erdoğan, "AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan, bu özelliği ile de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metro, bu muhteşem gar istasyonu üzerinden Yüksek Hızlı Tren'e, Başkentray'a ve Ankara'ya aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentray'a geçilebilecek. Hattın ülkemize yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak" diye konuştu.

'BAŞKA HAYALLER PEŞİNDE KOŞUYORLAR'

BAŞKAN Erdoğan, "Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Eğer bugün Ankara'da kayda değer bir trafik sıkıntısı yaşanmıyorsa gerisinde inşa ettiğimiz metro istasyonları var. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.