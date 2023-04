Acil durumlarda bile telefon sarjı hep dolu

Akıllı telefonlar; sadece günlük hayat akışında değil, acil durumlarda da hayat kurtaran fonksiyonlara sahipler. Ancak sınırlı pil gücüne sahip bu cihazların afet ve kaza anlarında, özellikle geceleri full şarj halinde olması mümkün mü? Hızlı şarj uzmanı Mcdodo, ürün portföyüne mobil hayatı kolaylaştıran ve iletişimi sürdürülebilir kılan ürünler eklemeye devam ederken, her geçen gün artan kesintisiz ve uzun süreli şarj beklentisine de inovatif çözümler sunuyor. Özellikle MagSafe şarj cihazlarıyla; hafif, taşınabilir ve hızlı şarjla ilgili tüm beklentileri karşılayan markanın patentli teknolojisi olan "power off" yani "full dolum halinde enerjiyi kapatan" kabloları, özellikle telefonu gece şarjda bırakma konusundaki kalan tartışmalara da bir son veriyor. Akıllı telefonların artık sadece günlük iletişim aracı olmadığını, afet ve acil durumlar için hayatta kalma fonksiyonu taşıdığına da dikkat çeken Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum, telefonların bu fonksiyonu yerine getirmesi için en kritik konunun şarjının sürekli belli bir seviyede kalması gerektiğini söyleyerek, "Bunun için de gündüz MagSafe teknolojili ve sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz hafiflikte powerbank'ler ve şarj cihazları kullanabilir, geceleri ise telefonu mutlaka şarjda tutarak acil durumda şarj problemi yaşamanın önüne geçebilirsiniz" diyor.



ZARAR VERMEYECEK

Artık telefon pillerinin şarj dolumu tamamlandığında enerjiyi otomatik kesebildiği günümüzde bile, telefonu şarjda bırakmanın pile zarar vereceğiyle ilgili hurafeler olduğuna dikkat çeken Uçurum sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bu yeni teknolojilere rağmen, yine de telefonu şarjda bırakınca içi rahat etmeyenler için ya da telefon teknolojisi eski olanlar için, patenti Mcdodo'ya ait olan "power off" yani "şarj tamamlanınca enerjiyi otomatik kesen" kablolar, en güncel çözüm diyebilirim. Bu kablolar sayesinde; kullanıcılar hem gece uyurken telefonlarını gönül rahatlığıyla şarj halinde bırakabilir, hem de acil bir durum halinde full şarj ile telefonun tüm fonksiyonlarından faydalanabilirler. Akıllı kapatma ve iki renkli aydınlatma kontrolüne sahip Type-C ve Lightning bu kablolar, 140W'a kadar hızlı şarj imkanı sunuyor."



TİMUR SIRT/ TEKNOLOJİ

