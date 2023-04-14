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Haberler Gündem Akdeniz’de göçmen teknesi battı 25 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz’de göçmen teknesi battı 25 kişi hayatını kaybetti

14.4.2023

Gazete

Akdeniz’de göçmen teknesi battı 25 kişi hayatını kaybetti
Akdeniz, bir göçmen faciasına sahne oldu. Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tunus'un güney kesimi Sfaks kenti açıklarında bir göçmen teknesinin daha battığı bildirildi. Yetkililer, 110 göçmenin bulunduğu batan tekneden 76 kişinin kurtarıldığını, 25 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

76 KİŞİ KURTARILDI
Kayıp 9 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2022'nin aynı döneminde Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı bu yıl 12 bine yükseldi.
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