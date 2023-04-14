Başkan Erdoğan Cuma Namazı çıkışı önemli açıklamalar: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili "Mevcut sisteme entegre edip gerekli adımları atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre."

DEPREM FELAKETİNİN 68. GÜNÜ

1 yılda konutları bitirip hak sahiplerine vereceğiz. 11 şehrin tamamında temel atma ve ev teslimi sürüyor.

ŞEHİR HASTANELERİ PROJELERİ

Bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman huzur buluyor. Bundan sonra da büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu projeye devam edeceğiz.