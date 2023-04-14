Başkan Erdoğan Cuma Namazı çıkışı tarih verdi: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir gazetecinin Karadeniz doğalgazının önümüzdeki günlerde yerli sisteme entegre edilmesi ve entegrasyon sürecindeki son duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" dedi.





ADIMLARIMIZI ATIYORUZ

Diyarbakır ziyareti ve şehir hastaneleriyle ilgili soruya da Başkan Erdoğan, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep attım. Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bunlarla birlikte zemin etütleri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de adımlarımızı atıyoruz" şeklinde yanıt verdi.





"BİZİM ŞEHİR HASTANELERİMİZ CLEVELAND'DAKİNİ AŞTI"



Erdoğan, "Şehir hastaneleri biliyorsunuz geçmişte özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. Bu hastanelerin hali ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisinde, rezillikti. Galoşları satarlardı, yoğun bir şekilde ve kan, pislik böyle bir dönemdi. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl, bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada, sağlık sektöründe, bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der Cleveland, şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı. Şurada İstanbul'da Çam Sakura hastanemizin durumu ortada, Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Pakize Öz olsun, bütün hastanelerimiz ortada. Bu hastanelerde vatandaşım benim girdiği zaman hastaneye hamd olsun, orada bir defa daha yatmadan şifayı buluyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak, bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

HASTANELERİN BÜYÜK KISMINDA İZOLATÖR KURULUYOR

Erdoğan, "Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz" dedi.