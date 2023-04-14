Başkan Erdoğan Temel Atma Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Diyarbakır, 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi?

"Evlatlarının hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin bırakın bu şehrin vicdanıyla, insanlıkla bile ilgisi yoktur."

Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır."

Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur.

Bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum

"14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını birlikte yazalım, 14 Mayıs'ta yeter söz de karar da milletindir diyerek yeni şahlanışa beraber imza atalım. Yeni sivil özgürlükçü anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır ile birlikte tüm Türkiye'yedir, 85 milyonun tamamınadır. Kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir."