BONNA’dan yapay zeka desteğiyle yeni bir koleksiyon

Yirmi birinci yüzyılın başlarından itibaren toplumun her kesiminden insanın günlük yaşamına dahil olan yapay zeka sistemleri, bugün neredeyse hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknolojiyi doğru ve etkin kullanmanın öneminin farkındalığıyla çalışmalarını yürüten Türkiye'nin ilk yüzde 100 HoReCa markası Bonna, yeni koleksiyonu Futura ile 'Yapay Zeka' teknolojisini porselen ile buluşturdu. Yapay zekayı üretim ve tasarım ayaklarında kullanan Bonna, yenilikçi tasarımlara imza attı.



FUTURA KOLLEKSİYONU

HORECA sektörünün öncülerinden olarak her zaman için yeni fikirlerle birlikte en iyi hammaddeleri ve en yeni üretim teknolojilerini kullanarak sektörün ilerlemesine katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Erbil Aşkan, "Bonna olarak çok yönlü teknoloji olan yapay zekânın günümüzde her iş kolu, her işletme ve her sektör için büyük avantajlar yaratacağına inanıyoruz. Biz de bu sebeple bu alanında yaptığımız çalışmalara hız kazandırdık ve tasarımcımız Ahmet Osman Peker ile yapay zeka teknolojisini kullanarak Futura koleksiyonumuzu hayata geçirdik. Futura, ülkemizde porselen sektöründe AI teknolojisi kullanılması bakımından bir ilk. Bu yüzden bizim için çok kıymetli. Yapay zekâ yönündeki çalışmalarımıza yeni koleksiyonlarımızda da devam edeceğiz" dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yapay zekayı, Türkiye'de porselen sektöründe ilk uygulayan marka olan Bonna, bilimin büyüleyici enerjisinden ilham alarak tasarladığı Futura ile günümüzün Rönesansı olan teknolojiyi tüm özellikleriyle sofralara taşıyor. Yapay zekânın, sanatsal çizgileriyle karşımıza çıktığı Futura Koleksiyonu, sanatın ve bilişsel gücün ikonik etkilerini eşsiz tasarımıyla yansıtıyor. Doğal tonlarda tasarlanan Futura kendine hayran bırakıyor.



TİMUR SIRT/ TEKNOLOJİ

