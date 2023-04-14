  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Firari FETÖ'cü Mehmet Cintosun MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Firari FETÖ'cü Mehmet Cintosun MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Son dakika... göre FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

14.04.2023, 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023, 14:03

Firari FETÖ’cü Mehmet Cintosun MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA