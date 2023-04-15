MİT, FETÖ’cü Cintosun’u paketleyip getirdi

FETÖ'NÜN güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Cintosun, 1995- 2014 arası dönemde Azerbaycan'da bulunken, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

FİNANSAL DESTEKÇİYDİ

2014 yılında Türkiye'ye dönen Cintosun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yurt dışına kaçtı. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun, kendisine bağlı şekilde çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ mensuplarına finansal destek sağladı. Cintosun'un, örgütün üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı olduğu, bu şekilde kurduğu uluslararası organizasyonla örgütün finans faaliyetlerini yönettiği belirtildi. Cintosun'un finans faaliyetlerinin yanı sıra illegal yollardan yurt dışına kaçmak isteyen örgüt unsurlarına lojistik destek sağladığı da öğrenildi.