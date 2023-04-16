40 yıllık CHP’li baba: Bir daha asla oy vermem

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ve ardından da İzmir HDP İl binası önünde eylemine devam eden baba Mehmet Laçin, muhalefeti çok sert sözlerle eleştirdi. 40 yıl boyunca CHP'ye oy verdiğini söyleyen Laçin, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu.



"HP ARTIK İLKESİ BİR PARTİ"

Kendisi gibi yıllarca CHP'ye gönül verenlerin isyan ettiğini dile getiren Mehmet Laçin, "Ama artık asla. Benim gibi CHP'ye oy verenler, Atatürk'ün kurduğu partinin HDP ile yakınlaşmasını kabul edemez. HDP görünümlü CHP'ye kimse oy vermez. Ya sen Atatürk'ün kurduğu parti diyorsun ama ne ilkesini ne de mirasına saygın var. HDP ile anlaşma yapıyorsun, bu artık Atatürk'ün partisi değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi olmuş" diye konuştu. CHP'nin dönüştüğünü belirten Laçin, "Kemal efendi ne derse o oluyor. O da ayrı bir soru işaretidir. Kanı temiz olan HDP'ye oy vermez, vicdanı olan da HDP ile ortak olanlara oy vermez. Çünkü oylar aynı yere gidiyor, nereye gittiğini de herkes biliyor. Kandil'in desteklediği apaçık ortada olan CHPHDPli 7'li koalisyona oy moy verilmez, herkes bunu bilsin. Ama oy vermek isteyenleri Atatürkçü CHP'lileri bir kez daha düşünmeye davet ediyorum" dedi. "HDP'nin PKK ile asla işi olmaz" diyenlere de tepki veren Laçin, "Yalanın daniskası. Pervin Buldan'ın eşi nerde! Selahattin Demirtaş'ın kardeşi nerede! Daha nice isimler var. Terör örgütü PKK ile HDP ayrımı yapılamaz. HDP'ye oy veren, ortaklarına oy veren benim gözümde teröristtir" dedi.

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