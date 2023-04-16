Altılı Masa’da pazarlıklar bitmez

DERİN KAVGALAR VAR

Evet. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine 28 gün kaldı. Partiler milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na sununca, özellikle CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6+1 masasında kıyamet koptu.

Atatürk'le hesaplaşıp Atatürk düşmanlarıyla helalleşen CHP'de, FETÖ ve PKK destekli çok sayıda söylem ve icraatı öne çıkan isimlerin listede olması sarsıntıları sürüyor. 18 Nisan Salı günü Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre saat 15.00'te sona erecek. Ancak, çok ses getiren CHP Ankara listesinde FETÖ'cü olduğu iddiasıyla Deva'nın tartışılan ismi Sadullah Ergin ve İzmir'de Atatürk düşmanlığı dolasyısıyla Yüksel Taşkın krizleri çözülemedi. Altılı Masa'nın İYİ Parti ve Deva'dakı derin kavgalar ayyuka çıktı.



A. ÇIRAY BOMBALIYOR

İYİ Parti'de tasfiyeler çok konuşuluyor. Listelerinde yer alan FETÖ ile iltisaklı isimlerle ilgili derin kavgaların ve karşılıklı suçlamaların İYİ PARTİ'yi sarstığı, Merkez sağcı ve milliyetçi iki kanadın birbirinin gözünü oydukları konuşuluyor. İYİ Parti Başdışmanı Aytun Çıray'ın İzmir'de milletvekilliği adaylığını geri çekmesi ve FETÖ ile iltisaklı isimlerin listede göze batması sonrası derin kavgaların yaygınlaştığı gözleniyor. İYİ Partili Aytun Çıray, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu 1. sıradan aday yapılacağını duyduğunda şok olduğunu söyleyip, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'yü Araştırma Komisyonu üyesi olduktan sonra, Emniyet'teki FETÖ'cüler nasıl temizlenir? diye soruyordum. İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı noktasına ulaşmıştım. Türk Polis Teşkilâtı'nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan (Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı) bir tweet atarak İ. Naim Şahin ile ilgili olarak, Emniyet teşkilâtının FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı diye yazdı.

Şu anda İYİ Parti listelerine bakın... Elâzığ 1. sıra Fethullah'a 'Allah dostu' diyen biri. Kars 1. sıra adayı problemli görünüyor. Hatay'da genç, sporcu Gökhan Zan 2. sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1. sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler" ifadelerini kullandı.



İYİP'TE DÖNEN PARALAR

İYİ Parti'de yapılan tasfiyenin iki sac ayağı olduğu iddiası yaygın. Bu iddialardan birincisi, İyi Parti'de Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı'nın, parti genel merkezi önünde zehir zemberek sözlerle istifa ederken ekonomik/mali ilişkileri dile getirmesi. Çakmaklı, "Şanlı Urfa'da 5'li çete var.

Partimizle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar, Urfa'da konuşulan şaibeye rağmen, listenin başında olan beyefendi... Maalesef ciddi paraların dönmesi nedeniyle ben listede değilim. Partimizi, davamızı paraya sattılar" dedi.

Mehmet Fedai Çakmaklı'nın bahsettiği İyi Parti içinde üst düzey görev yapan 5'li çetenin milletvekili listelerini oluşturmada etkili olduğu iddiaları yaygın. Bu ekibin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin listelerinin oluşturulmasında çok etkili olduğu iddiaları söz konusu. kulıslere göre,normalde Şanlıurfa listesinin ilk iki sırasında eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bucak ailesinden Ahmet Bucak yer alacaktı. Fakıbaba ve Bucak ailesi kentte etkiliydi. Üçüncü sırada da yakın zamanda partiye katılan eski Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz vardı.

Ancak Çakmaklı'nın bahsettığı ekibin müdahalesı ıle ilk üç sırada bu isimler yer almadı. Fakıbaba'nın adaylığı Ankara'ya, kaydırıldı. Diğer isimlere de listede yer verilmedi.

Bunun üzerine Ahmet Bucak ve Mehmet Özyavuz da adaylıktan çekildi. İyi Parti kulislerinde söz konusu paraların 2,5-3 milyon dolar olduğu konuşuluyor.



FETÖ İLE YAKIN TEMASLI

KHK ile ihraç edilenlerin etkisi de kulislere yansırken, İYİ Parti Elazığ 1. sıra milletvekili adayı İrfan Sönmez'in geçmişte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i 'Allah dostu' diyerek övdüğü ortaya çıktı. Bitmedi. Bir yıl öncesine kadar İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin başında olan ve halen Meral Akşener'e Başdanışmanlık yapan Yüksel Korkmaz, Adil Öksüz'ün de görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent'ken, 6 Ağustos 2016 tarihinde, yani 15 Temmuz'dan 20 gün sonra FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanmıştı. Ali Babacan'ın Genel Sekreteri Sadulah Ergin'in, CHP Çankaya listesinde yer alması tartışmaları sürerken, Deva'nın etkili bir Genel Başkan Yardımcısı istifa etti. Eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, partisinden istifa etti. Helün Fırat'ın, aday listelerine sokulmamasının perde arkasında ne var? Helün hanım, Adıyaman, Mersin ve Malatya'dan aday olmak istedi.

Listelere konmadı. Ali Babacan çekirdek isimlerini listelere koydu. Nitekim, tartışmalara rağmen, CHP Çankaya listesindeki Sadullah Ergin'i korudu. CHP'nin beklediği istifaya razı olmadı.



SONUÇ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim propagandasını ALMAN-FRANSIZ ŞİRKETİ

SALES MACHINE

(SATIŞ MAKİNASI) yürütüyor. Bu şirket, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayalini satıyor. Güvenilir bir Türk şirketinin son anketi de, Aziz Milletimizin Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine inanmadığını gösteriyor.

Güvenilirliği yüksek ankete göre hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Millet İttıfakı NAL TOPLUYOR.





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