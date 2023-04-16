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Haberler Gündem Bakan Soylu: “Türkiye’de dağlarda 88 terörist kaldı

Bakan Soylu: “Türkiye’de dağlarda 88 terörist kaldı

16.4.2023

Gazete

Bakan Soylu: “Türkiye’de dağlarda 88 terörist kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek, "Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı. Çift rakama düştü. Biz nerelerden geldiğimizi biliyoruz. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz. Bu ülkede belediyeler HDP'de idi. Belediyeleri PKK yönetiyordu" diye konuştu. HDP ile kirli pazarlıklara oturan CHP'yi de eleştiren Soylu, "PKK'nın enkazını CHP'nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır" diye konuştu.
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