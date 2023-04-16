Fransa’da muhalefetten Macron’a: Hayat hırsızı!

Fransa'da muhalefet, tartışmalı emeklilik reformu tasarısının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önceki gece imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasına tepki gösterdi. Tartışmalı reformun Resmi Gazete'de gece yayımlandığını öğrenen Fransız siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından Macron'un bu kararını eleştirdi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, "Macron, gece Fransa'nın tamamının gözünü korkutmak istedi. Hayat hırsızı!" ifadelerini kullandı.