  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Fransa’da muhalefetten Macron’a: Hayat hırsızı!

Fransa’da muhalefetten Macron’a: Hayat hırsızı!

16.4.2023

Gazete

Fransa’da muhalefetten Macron’a: Hayat hırsızı!
Fransa'da muhalefet, tartışmalı emeklilik reformu tasarısının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önceki gece imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasına tepki gösterdi. Tartışmalı reformun Resmi Gazete'de gece yayımlandığını öğrenen Fransız siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından Macron'un bu kararını eleştirdi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, "Macron, gece Fransa'nın tamamının gözünü korkutmak istedi. Hayat hırsızı!" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA