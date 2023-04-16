İhanete alkış gerçeğe tepki

İzmir İktisat Kongresi'nde konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Atatürk'ün kenti İzmir'de tepki çeken ifadeler kullanmış salondaki CHP'lilerden alkış almıştı. Önder 20 Mart'taki konuşmasında, "İzmir İktisat Kongresi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer. Misakı Milli'den daha azına razı olunmuş ve bütün Batı'ya biz sizin Orta Doğu'daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında" diye konuşmuştu.



YENİ ASIR MANŞETE TAŞIDI

Önder konuşmasının devamında, "Yani Atatürk diyor ki, 'Sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız' ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz" sözlerini sarf etmişti. Önder'in konuşması salondaki Başkan Tunç Soyer ve Danışmanı Güven Eken ile ağırlıklı CHP'lilerin oluşturduğu dinleyiciler tarafından alkışlandı. Soyer ve Eken'in Önder'in sözlerine gülerkenki fotoğrafları o tarihte Yeni Asır tarafından manşet yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın önceki akşam belediye meclis konuşmasında Önder'in sözlerine ve İzmir İktisat Kongresi etkinliğine davet edilmesine tepki göstermesi büyük ses getirdi.



'DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ BU'

Önder'in Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili sözlerini hatırlatan Hızal, "100 yıllık Cumhuriyetle hesaplaşacağız diyenlerin sözcülerini buraya çıkartıp, Mustafa Kemal Atatürk'e rüşvetçi suçlamasında bulundunuz. Bunu siz yaptınız" dedi. CHP'li meclis üyeleri bunun üzerine Hızal'ı konuşturtmamak için masalara vurunca Hızal da CHP'lilere "Demokrasi anlayışınız bu. O gün bunu yapacaktınız. Alkışlamayacaktınız. O gün masalara vuracaktınız. Yazık, gerçekten çok yazık" diyerek tepki gösterdi. Hızal, "Verdiğiniz sözleri bir türlü yerine getiremediniz. İzmir'in sorunlarını ortadan kaldırmak için herhangi bir faaliyet içine giremediniz. Finansal açından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa sürüklediniz. Malesef burada Seferihisar'ın büyük örneğini görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kurtaramayacaksınız. O da bize nasip olacak 2024'ten sonra, hiç endişelenmeyin. Tüm bunları yapamadığınız için Tunç başkan gündem olmak zorunda" şeklinde konuştu. Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk'e hakaret eden sözlerini alkışlayan CHP'lilerin buna tepki gösteren Hızal'ı ise sıralara vurarak protesto etmesi, "İşte CHP'nin iki yüzü" dedirtti.



ERHAN GÜLENÇ/ ÖZEL HABER

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