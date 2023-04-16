Son Dakika... Şanlıurfa’da Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da depremzedelerle iftar buluşmasında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar



"BİRİLERİ İSTİSMAR PEŞİNDE DÜŞTÜ"

Ülkemizdeki kimi çevreler depremde iyi bir imtihan veremedi. Birileri ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acılarımızı istismar etme peşinde düştü.

"SAHTE VAATLERİ BIRAKIN"

Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın.

(Deprem bölgesi) Toplamda 650 bin konut yapıp şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.

1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi

"KİMİN İŞ YAPTIĞINI DEPREMZEDELERİMİZ GÖRÜYOR"

Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.

TERÖR İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Terör emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil.

Terör ile güvensizlik ortamı hep birilerini besledi. Yatırım gelmeyince ekonomik büyüme olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütlüleri için kolay lokma haline geldi.

Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.