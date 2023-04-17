CHP, Sadullah Ergin ismine itiraz bile etmemiş

Aday listesini LGBT savunucuları ve terör örgütü sempatizanları ile dolduran CHP'de en çok tepki çeken isim Sadullah Ergin oldu. FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilerek AK Parti'den uzaklaştırılan Ergin'in CHP Çankaya listesinden aday gösterilmesi teşkilatlarda kıyameti kopardı. Adaylık sürecinde ise CHP'li kurmayların Sadullah Ergin ismine tek bir itiraz dahi etmedikleri ortaya çıktı. Ali Babacan katıldığı bir programda, "Sadullah Bey bizim diğer siyasi partilerle koordinasyonumuzu da sağlıyor. Sadullah Bey, başka bir muhatap ile beraber Kemal Bey ile de buluştu. Adaylık sürecinde bize olumsuz bir şey gelmedi. CHP bizimle hiçbir isim pazarlığı yapmadı. 'O ismi istemeyiz, bu ismi istemeyiz' demediler" şeklinde konuştu.

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