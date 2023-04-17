  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem CHP, Sadullah Ergin ismine itiraz bile etmemiş

CHP, Sadullah Ergin ismine itiraz bile etmemiş

17.4.2023

Gazete

CHP, Sadullah Ergin ismine itiraz bile etmemiş
Aday listesini LGBT savunucuları ve terör örgütü sempatizanları ile dolduran CHP'de en çok tepki çeken isim Sadullah Ergin oldu. FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilerek AK Parti'den uzaklaştırılan Ergin'in CHP Çankaya listesinden aday gösterilmesi teşkilatlarda kıyameti kopardı. Adaylık sürecinde ise CHP'li kurmayların Sadullah Ergin ismine tek bir itiraz dahi etmedikleri ortaya çıktı. Ali Babacan katıldığı bir programda, "Sadullah Bey bizim diğer siyasi partilerle koordinasyonumuzu da sağlıyor. Sadullah Bey, başka bir muhatap ile beraber Kemal Bey ile de buluştu. Adaylık sürecinde bize olumsuz bir şey gelmedi. CHP bizimle hiçbir isim pazarlığı yapmadı. 'O ismi istemeyiz, bu ismi istemeyiz' demediler" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA