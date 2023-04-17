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Haberler Gündem Karısını ve çocuklarını beylik silahı ile yaraladı

Karısını ve çocuklarını beylik silahı ile yaraladı

17.4.2023

Gazete

Karısını ve çocuklarını beylik silahı ile yaraladı
Konya'da emekli polis memuru, karısı, oğlu ve kızını beylik tabancasıyla vurdu. Olayda emekli polisin eşi ve çocukları yaralandı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu, çocukların ise iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen Salim Ö., eşi Semra Ö. (50), oğlu Mehmet Ö. (24), ve kızı Aslıhan Ö.'yü (20) beylik tabancası ile vurdu. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim Ö. gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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