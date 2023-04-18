“ABD askerleri ağlayarak teröristlere taziye veriyor”

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere değinen Soylu, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar, laik gibi ayrımlar ve terör nedeniyle Türkiye'nin çok büyük imtihanlardan geçtiğini söyledi. Terörle mücadelede gelinen son noktayı da anlatan Soylu, Kandil'n partisi HDP'nin desteğini almak için Irak ve Suriye'ye asker göndermeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi.

"SALYA SÜMÜK AĞLIYORLAR"

Kılıçdaroğlu'nun Amerikan'ın isteklerini yerine getirdiğini belirten Soylu, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, şimdi 'Irak'tan ve Suriye'den askerimizi geri çekeceğiz. PYD terör örgütü değildir' diyor. Zaten Amerika da öyle diyor. Amerika diyor ki PYD terör örgütü değildir. Kolunda Amerikan bayrağı olan askerlerle gidiyor, bizim kahraman askerlerimizin etkisiz hale getirdiği teröristlerin üst düzey yöneticilerine gözyaşları içerisinde salya sümük ağlayarak taziye veriyorlar. Biz Amerika askerlerine çok daha taziye verdireceğiz hiç merak etmesinler" diye konuştu.