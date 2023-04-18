Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'da başlatıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bay Bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Emperyalistlerin Truva atı.

Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz bizden taksitleri alıyor musunuz? Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi alamazsınız, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda bebecan vardı. 2013 yılında tüm ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bay bay Kemal'in adamları otellerde görüşmeler yaptılar, dediler ki IMF'den para almanız lazım dediler. Almadık. 2013'den sonra IMF'le ilişkimiz yok. Merkez Bankamızın o zamanki rezervi 27 buçuk milyar dolar.

EMPERYALİSTLERİN TRUVA ATI

Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi. Hanım kardeşlerim şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emberyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay Bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf, emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubu ile bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik kim olduğunu anladınız değil mi? Yanımda ve IMF'nin başkanına dedim ki; Adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlar geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu? Alıyor, taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor ah zavallı. Ve 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bize ne dediler? Bu bay bay Kemal'in adamları, İyi Parti'nin adamları. Bunlar otellerde görüşme yaptılar. IMF'den yardım almanız, borç almanız lazım dediler ki Türkiye ekonomisini düzeltsin. Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü? Herhangi bir şey oldu mu? Eyvallah ve 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. Peki o zaman Merkez Bankamızın rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Peki şimdi elhamdülillah üç haneli rakamlara geçtik.

Ey milletim, sen şahitsin bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronları ile mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatları ile emperyalistlerle, onların ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkanına giderken biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşörlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutaak barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızın kullanımı artırarak emperyalistlerin finans düzenine biz çomak soktuk. Savunma sanayiinde yerlilik oranını geldiğimizde neydi? Yüzde 20, nereye çıkardık? Yüzde 80'e egemenliğimize göz diken emperyalistleri biz hüsrana uğrattık.

7'LİLER ONLAR TCG ANADOLU'YU GÖRDÜKÇE KUDURUYORLAR

Şimdi TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7'liler onlar TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık çünkü onlar yapamazdı. Ve şu anda TCG Anadolu'yu gezenler Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor. İHA'mız var, SİHA'mız var, Akıncı'mız var, Kızılelma'mız var. Hepsi de TCG Anadolu'nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu kardeşiniz dünya 5'ten büyüktür diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan batıdaki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye diyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor. Sor ki, bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürtüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız.