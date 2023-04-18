“Son terörist etkisizleşinceye kadar mücadele sürecek”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, önceki akşam saatlerinde teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiğini söyledi. Teröristlerin alçakça saldırılarını sürdürdüklerini belirten Akar, "Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıya karşılık da Mehmetçik yaptığı çalışmalarla gerekli tedbirleri aldı. Gerekli karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

"ADALETE TESLİM OLSUNLAR"

Terörle mücadelede hiçbir aksamaya izin vermediklerini belirten Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor ve 4 yaralımız var. Onların da gerekli tıbbi müdahale yapılıp, tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Burada biz şunu söylüyoruz; yani teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok. Onların tek kurtuluş yolu adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılık ile sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.